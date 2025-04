Milan-Inter, Inzaghi conferma la coppia! La probabile formazione

L’Inter si avvicina al derby d’andata di semifinale di Coppa Italia contro il Milan. Simone Inzaghi ha confermato le sue scelte della vigilia per la probabile formazione.

SCELTE – Simone Inzaghi non ha più nessun dubbio per l’undici di questa per Milan-Inter. Il quarto derby stagionale lo giocheranno uomini diversi rispetto a quelli visti domenica contro l’Udinese. Il primo cambio riguarda ovviamente il portiere: Josep Martinez prenderà il posto di Yann Sommer come già accaduto nelle precedenti gare di Coppa Italia. In difesa cambia tutto rispetto all’ultima di campionato. Yann Bisseck a destra sostituirà Benjamin Pavard, Stefan de Vrij sarà al centro, a sinistra infine Alessandro Bastoni che invece era squalificato nella giornata di A.

COPPIA – A centrocampo un solo cambio è previsto: Davide Frattesi sarà nuovamente titolare, ma non al posto di Nicolò Barella. Il sardo sarà in campo, rimarrà fuori invece Henrikh Mkhitaryan che ha bisogno di riposo prima del tour de force. A sinistra Carlos Augusto tornerà in panchina, mentre dal primo minuto affronterà la sfida Federico Dimarco. A destra ancora Matteo Darmian, poi davanti Inzaghi vuole confermare la coppia della vigilia per Milan-Inter.

Milan-Inter, la probabile formazione di Inzaghi

Inter (3-5-2): Sommer; Bisseck, de Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Frattesi, Dimarco; Thuram, Correa.