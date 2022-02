Milan-Inter, Inzaghi con un nuovo Calhanoglu! Cambiano due uomini dal 1′

Milan-Inter è la sfida valevole per la semifinale di andata di Coppa Italia, in programma martedì 1 marzo a San Siro alle ore 21.00. Inzaghi si avvicina alla sfida con il gruppo al completo (vedi articolo) mentre nell’undici titolare ci saranno due rientri rispetto alla partita con il Genoa

CAMBIO MODULO – Martedì 1 marzo a San Siro sarà ancora Milan-Inter, questa volta in Coppa Italia. Simone Inzaghi spera di ritrovare le certezze smarrite proprio nell’ultimo derby di campionato (vedi articolo) con il gruppo praticamente al completo: anche Robin Gosens e Joaquin Correa sono infatti vicinissimi alla convocazione. Rispetto alla partita con il Genoa, il tecnico nerazzurro sta pensando a un cambio modulo con ruolo inedito per Hakan Calhanoglu (vedi articolo).

RIENTRI – Inoltre nell’undici iniziale si rivedrà Milan Skriniar dal 1′, fuori nella sfida del “Ferraris” e Lautaro Martinez al fianco di Edin Dzeko con panchina dunque per Alexis Sanchez. Per il resto soliti uomini: Samir Handanovic in porta; in difesa con Skriniar agiranno Stefan de Vrij e Alessandro Bastoni. A centrocampo Nicolò Barella e Marcelo Brozovic con Ivan Perisic e Denzel Dumfries esterni. Calhanoglu sulla trequarti e in attacco appunto Dzeko e Lautaro.