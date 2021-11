Milan-Inter, Inzaghi con ancora due dubbi: i favoriti in attacco

Simone Inzaghi, tecnico dell’Inter, avrebbe ancora due dubbi sulla formazione che partita domani dal primo minuto in campo nel Derby contro il Milan.

DUBBI – Andrea Paventi, in collegamento con gli studi di Sky Sport 24, ha parlato dell’Inter, alla vigilia del Derby contro il Milan. Per il big match di domani i favoriti in attacco sarebbero Edin Dzeko e Lautaro Martinez. Ma l’allenamento in casa nerazzurra ci sarà nel pomeriggio e ci sarà quindi modo di capirne. Le scelte definitive però da parte di Simone Inzaghi ci saranno domani. Il tecnico ha un paio di dubbi, ma c’è la consapevolezza che la squadra sta bene avendo trovato compattezza anche a livello difensivo ed equilibrio.

ATTACCO – I nerazzurri hanno anche il miglior attacco della Serie A continuando a segnare con regolarità. Ha quattro attaccanti che danno possibilità all’allenatore di cambiare a partita in corso. Dopo la conferenza stampa, pranzo, quindi allenamento della squadra. E poi ci sarà il ritiro per preparare al meglio questa partita ed accorciare le distanze sui rossoneri.

Fonte: Sky Sport 24