Milan-Inter, inizia l’avvicinamento vero e proprio! I passaggi

Mancano sette ore al derby Milan-Inter, ma il conto alla rovescia è già iniziato. E da tempo. Ad Appiano Gentile però sta procedendo il programma di giornata, che porterà poi la squadra di Inzaghi allo stadio.

VICINI ALLA PARTITA – L’attesa sta per finire: Milan-Inter è in programma alle 20.45, con una vittoria – come noto – sarà titolo e seconda stella. Rispetto a quanto avvenuto molte volte in stagione per le gare al Meazza (questa lo è, pur essendo formalmente in trasferta), Simone Inzaghi ha deciso di tenere la squadra in ritiro da ieri alla Pinetina. Dove ha anche ricevuto il caloroso saluto della Curva Nord.

Milan-Inter, il programma di giornata

IN ARRIVO – Come anticipato poco fa, ora è in corso il pranzo ad Appiano Gentile. Lo fa sapere Andrea Paventi, collegato per Sky Sport 24 dall’esterno del centro sportivo. Si è dunque chiuso l’ultimo allenamento, la rifinitura, quindi le scelte di formazione sono pressoché definite. Fra poco, una volta finito il pranzo, l’Inter si prenderà un piccolo periodo di riposo che precederà la riunione tecnica. Quindi il trasferimento al Meazza. Alla Pinetina c’è calma, concentrazione e voglia di vincere già stasera, per chiudere proprio nel derby Milan-Inter il discorso seconda stella.