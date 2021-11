Milan-Inter, ingresso a San Siro anticipato: informazioni e dettagli

In vista del derby Milan-Inter di domenica sera, il club rossonero ha comunicato l’orario dal quale sarà possibile entrare a San Siro per assistere alla sfida. Ben tre ore prima, per motivi di salute pubblica e sicurezza.

INGRESSO – Milan-Inter si avvicina sempre di più e – con sé – anche l’attesa dei tifosi. Specialmente quelli che si recheranno a San Siro per assistere dal vivo al derby della Madonnina. Attraverso un comunicato, la società rossonera ha reso noto l’orario dal quale si potrà entrare allo stadio: “In occasione del derby sarà possibile accedere all’impianto tre ore prima del calcio d’inizio, per permettere un più fluido ingresso a San Siro. Il tutto a beneficio della salute, della sicurezza e dell’esperienza di tutti i tifosi presenti“.