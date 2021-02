Milan-Inter in arrivo: mancano 2 giorni ma ci sono già le formazioni iniziali

Milan-Inter si preannuncia come la partita dell’anno ma a essere preannunciate sono anche le formazioni iniziali. Le scelte di Pioli e Conte, a ormai meno di 48 ore dall’inizio, sembrano già definite e definitive

SCELTE FATTE – Il Milan-Inter più importante dell’ultimo decennio (si spera per i colori nerazzurri…) rischia di diventare anche quello più banale. Da Milanello e Appiano Gentile non giungono particolari notizie sulle formazioni che schiereranno i due allenatori domenica pomeriggio a San Siro. Il Milan, rientrato da Belgrado, è praticamente annunciato. L’unico ballottaggio è nel ruolo di ala sinistra, dove Ante Rebic recupera posizioni ma non è il favorito. Così com’è scontata l’Inter, che non verrà stravolta rispetto alla vittoria sulla Lazio. L’eventuale recupero di Arturo Vidal non farà cambiare idea sull’assetto iniziale. Le scelte di Stefano Pioli e Antonio Conte saranno davvero così scontate oppure ci saranno sorprese inattese? Di seguito le probabili formazioni di Milan-Inter di Serie A, in programma domenica 21 febbraio a partire dalle ore 15.00.

MILAN (4-2-3-1): Gianluigi Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessié, Tonali; Saelemaekers, Calhanoglu, Rafael Leao; Ibrahimovic.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, A. Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Eriksen, Perisic; R. Lukaku, Lautaro Martinez.