Milan-Inter, le immagini dallo spogliatoio: «In campo con i nostri colori»

Si avvicina Milan-Inter, in programma questa sera alle 20.45. Tramite il profilo ufficiale Twitter della società nerazzurra sono arrivate le prime immagini dello spogliatoio, con la prima maglia pronta per la gara.

NERAZZURRI – Milan-Inter si avvicina e arrivano le prime immagini dallo spogliatoio nerazzurro di San Siro. Con le maglie già pronte in vista del calcio d’inizio, come mostra il profilo Twitter ufficiale dell’Inter.

COLORI – “Questa sera in campo con i nostri colori” le parole usate dal profilo Twitter ufficiale nerazzurro per accompagnare le foto pubblicate. Milan-Inter si sta avvicinando. Non vediamo l’ora.