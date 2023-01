Milan-Inter, il migliore in campo della Supercoppa Italiana votato dai tifosi: i dettagli

EA Sports premierà il Man of the Match di Milan-Inter, sfida valevole per la finale di Supercoppa Italiana in programma mercoledì 18 gennaio. Per la prima volta – secondo quanto riportato dal sito della Lega Serie A -, sarà votato dai tifosi.

MIGLIORE IN CAMPO – Saranno gli spettatori collegati da tutto il mondo a scegliere l’EA SPORTS Man Of The Match della gara tra Milan e Inter che si giocherà a Riyadh (Arabia Saudita), mercoledì 18 gennaio 2023. A partire dal 75’ minuto, e fino a due minuti dopo la fine della gara, sui televisori collegati da tutto il mondo apparirà una grafica con un QR code, dal quale sarà possibile accedere al link per partecipare alla votazione per decretare l’EA SPORTS Man Of The Match. Sarà inoltre possibile votare attraverso questo sito. Una grande novità per permettere ai tifosi di sentirsi sempre più coinvolti nel grande evento della EA SPORTS Supercup. Il vincitore sarà premiato direttamente sul campo del “King Fahd International Stadium” e riceverà la propria speciale card FUT23 che sarà poi disponibile anche in-game nei giorni successivi.

Fonte: legaseriea.it