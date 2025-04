Milan-Inter, tornano de Vrij e Correa: le formazioni ufficiali del derby!

Milan-Inter, gara valida per l’andata della semifinale di Coppa Italia, si disputerà questa sera alle 21 a San Siro. Inzaghi costretto a un turnover forzato considerate le diverse assenze, in compenso però recupera Stefan de Vrij che scende subito in campo da titolare. Con lui ritorna anche Correa in attacco. Conferma per Frattesi a centrocampo: ecco le formazioni ufficiali.

MILAN-INTER, LE FORMAZIONI UFFICIALI DEL DERBY!

Milan (4-2-3-1): Maignan; Walker, Gabbia, Thiaw, Theo; Fofana, Reijnders; Jimenez, Pulisic, Leao; Abraham.

In panchina: Sportiello, Torriani, Terracciano, Florenzi, Pavlovic, Tomori, Bondo, Sottil, Joao Felix, Chukwueze, Gimenez, Jovic.

Allenatore: Sergio Conceiçao

Inter (3-5-2): Martinez, Bisseck, de Virj, Bastoni; Darmian, Frattesi, Calhanoglu, Barella, Carlos Augusto; Thuram, Correa.

In panchina: Sommer, Di Gennaro, Acerbi, Pavard, Dimarco, Lavelli, Berenbruch, Re Cecconi, Zalewski, Aidoo, Mkhitaryan, Arnautovic.

Allenatore: Simone Inzaghi

