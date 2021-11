Milan-Inter è Inzaghi contro Pioli: quanti incroci tra i due allenatori

Domani si giocherà Milan-Inter (ore 20.45), derby di andata della stagione 2021/22. Sulle panchine si ritroveranno Simone Inzaghi e Stefano Pioli. Due allenatori con destini molto incrociati.

SUCCESSIONE – In Milan-Inter di domani sera si ritroveranno contro anche i due allenatori. Sarà infatti il dodicesimo incontro tra Simone Inzaghi e Stefano Pioli. E per il tecnico nerazzurro l’avversario diventerà il secondo allenatore più affrontato in carriera, a parimerito con Gennaro Gattuso e dietro solo a Gian Piero Gasperini. Ma del resto i destini dei due sono legati sin dal 3 aprile 2016. In quella data Pioli perse 1-4 il derby di Roma con la Lazio, e al suo posto arrivò proprio Inzaghi. Che, cinque anni e 11 scontri dopo, si trova in vantaggio: sei vittorie a tre per il tecnico dell’Inter. Andiamo nel dettaglio.

Milan-Inter, Inzaghi e Pioli: quante coincidenze nei precedenti

NERAZZURRO NEL DESTINO – L’Inter arriva subito nella sfida tra i due, che si affrontano per la prima volta il 21 dicembre 2016: i nerazzurri di Pioli battono i biancocelesti 3-0, con doppietta di Mauro Icardi e gol di Ever Banega. Ma Inzaghi si prenderà la sua rivincita quaranta giorni dopo, vincendo 2-1 a San Siro nei quarti di Coppa Italia. Fino a qui bilancio a favore del tecnico del Milan solo per la differenza reti (4 a 3).

SCONTRI VIOLA – Nelle successive due stagioni (dal 2017 al 2019) Inzaghi e Pioli si affronteranno da tecnici di Lazio (ça va san dir) e Fiorentina. Cinque partite, tre vittorie per l’allenatore dell’Inter e due pareggi. Dopodiché si arriva al Milan. Inzaghi guadagna il primo match (vittoria 1-2 a San Siro il 3 novembre 2019) ma capitola nei successivi due (0-3 e 3-2). L’ultima partita risale poi allo scorso 26 aprile: a Roma la Lazio vince 3-0 (con doppietta di Joaquin Correa), permettendo all’Inter di avvicinarsi ancor di più al diciannovesimo scudetto. Quello di domani, in definitiva, non sarà un derby qualsiasi per i due allenatori.