Milan-Inter, è duello fra Calhanoglu e Tonali: leader in mezzo al campo – TS

Milan-Inter sarà decisa anche dai duelli in mezzo al campo. L’edizione odierna di Tuttosport analizza lo “scontro” fra due leader delle rispettive squadre: Calhanoglu e Tonali

DUELLO – Milan-Inter, in programma questa sera, vale la Supercoppa Italiana. La sfida, come spesso accade, potrebbe essere decisa su singoli duelli in mezzo al campo. Secondo Tuttosport uno di questi è quello fra Calhanoglu e Tonali, due leader delle rispettive squadre. Il centrocampista turco, “grazie” all’assenza prolungata di Brozovic, si è ritagliato un nuovo ruolo da regista, su intuizione di Inzaghi, ripagando la fiducia del tecnico e diventando una garanzia per la squadra. Un rendimento elevato che ha reso ipotizzabile persino uno scambio Kessie-Brozovic, impensabile sino a qualche mese fa. Anche Tonali è diventato uno dei leader dello spogliatoio rossonero: decisivo per la conquista dello scudetto, l’ex Brescia è ha sfiorato i nerazzurri nell’estate del 2020, prima dell’approdo alla corte di Pioli.

Fonte: Tuttosport – Stefano Scacchi