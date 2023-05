Milan-Inter, due recuperi per Inzaghi. Iniziano dalla panchina

Nella giornata in cui si è parlato solamente dell’infortunio di Rafael Leao arrivano invece notizie positive per Simone Inzaghi e la sua Inter in vista del match con il Milan. Due recuperi tra i nerazzurri.

INFORTUNI – Due dei giocatori infortunati dell’Inter hanno recuperato per andare almeno in panchina questa sera per la partita da giocare contro il Milan in Champions League. Robin Gosens ha subito una lussazione alla spalla con la Lazio dopo il gol segnato, per oggi è pienamente recuperato. Anche Danilo D’Ambrosio risulta tra i calciatori disponibili per il match, smaltiti perciò i problemi fisici degli ultimi giorni.