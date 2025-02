Milan-Inter, i diffidati e gli squalificati per la 23ª giornata di Serie A

Milan-Inter si giocherà alle ore 18 allo Stadio Giuseppe Meazza, per la ventitreesima giornata di Serie A 2024-2025. Ecco la situazione disciplinare per il terzo derby stagionale, con diffidati per entrambe e squalificati solo nei rossoneri. Qui il riepilogo per tutto il turno, che si chiude domani.



MILAN-INTER domenica 2 febbraio ore 18 (23ª giornata Serie A)

Diffidati Milan (prossima partita Empoli in trasferta): nessuno

Squalificati Milan: Youssouf Fofana (una giornata)

Diffidati Inter (prossima partita Fiorentina in trasferta): Denzel Dumfries

Squalificati Inter: nessuno