Milan-Inter di Coppa Italia, Inzaghi annuncia un titolare (quasi due)

Milan-Inter, Simone Inzaghi ha necessariamente bisogno di ritrovare la vittoria, ma prima di tutto la via del gol. Dopo la partita pareggiata con il Genoa in campionato, il tecnico ha difatti annunciato un titolare sicuro (vedi dichiarazioni).

TITOLARI – Milan-Inter per ritrovare la vittoria, e quindi la fiducia nei propri mezzi. Ma prima la squadra nerazzurra allenata da Simone Inzaghi dovrà ritrovare la via del gol, che non deve diventare un’ossessione per la squadra e soprattutto per gli attaccanti. A proposito di attacco, nel post-partita di Genoa-Inter il tecnico piacentino ha annunciato che Lautaro Martinez tornerà a giocare titolare dal 1′. Il secondo nome che quasi certamente ritroverà una maglia da titolare contro i rossoneri sarà Milan Skriniar, a riposo per 90′ nel corso della sfida contro il Genoa. Queste in particolare le dichiarazioni del tecnico: «Penso di vedere Lautaro Martinez titolare nel derby. Anche Skriniar aveva bisogno di riposo. Un uomo vale l’altro, analizzando le situazioni con calma sicuramente ritroveremo la vittoria».