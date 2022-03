Milan-Inter, il Derby si vince in corsia: Perisic e Dumfries pronti a sfrecciare

È il giorno di Milan-Inter, il Derby di Coppa Italia. Due protagonisti saranno Perisic e Dumfries, che nell’ultima stracittadina hanno stravinto il duello con i rispettivi avversari

PROTAGONISTI − Milan-Inter, arriva la tripla! Dopo le due stracittadine di campionato, questa sera sarà il turno della Coppa Italia. Una battaglia infinita quella tra i cugini, in lotta su più fronti in ambito nazionale. I nerazzurri vogliono riscattare l’amaro KO rimediato un mese fa in campionato. I 70 minuti di dominio non sono bastati per prevalere sul Milan, che ha approfittato di due sviste nei minuti finali di partita per portarsi a casa i tre punti. Due grandi protagonisti di quel tardo pomeriggio di inizio febbraio sono stati Ivan Perisic e Denzel Dumfries, autentiche spine nel fianco rispettivamente di Davide Calabria e Theo Hernandez. I due esterni dell’Inter hanno nettamente prevalso sui rivali rossoneri con lo stesso croato autore dell’iniziale vantaggio nerazzurro.

4X4 − Soprattutto nel primo tempo, Perisic e Dumfries hanno arato le rispettive fasce con Calabria e Theo Hernandez costantemente in difficoltà. La stessa ala olandese era, peraltro, riuscita a segnare grazie ad un cross proprio dell’altro quinto croato. Rete poi annullata dal Var per offside. Dimostrazione di come i due laterali dell’Inter abbiano vinto il duello contro gli avversari milanisti. Questa sera, in Milan-Inter, Simone Inzaghi dovrà sfruttare nuovamente quest’arma. Entrambi, a meno di clamorosi scenari, partiranno dal 1′ (vedi probabili formazioni). La 4×4 nerazzurra è pronta a sfrecciare nuovamente senza dimenticare i nuovi cavalli targati Robin Gosens, appena usciti dal box Inter.