Milan-Inter, il derby per scrivere la storia e prendersi la stella

Milan-Inter di stasera (ore 20.45) diventa la più decisiva delle stracittadine milanesi mai giocate finora: in caso di vittoria della capolista darebbe il titolo della seconda stella, superando i rivali nell’albo d’oro.

OCCASIONE IRRIPETIBILE – Milan-Inter mette in palio un qualcosa di mai visto: vincere il campionato nel derby contro i rivali cittadini. L’Inter si è guadagnata questa chance complice un percorso quasi netto, avendo dominato la Serie A fin dalle prime battute. Ora manca l’ultimo passo, quello della leggenda. Perché completare l’opera proprio nella partita più sentita avrebbe un sapore speciale, visto ciò che tutto comporta. Sarebbe il sesto derby di fila vinto (record da eguagliare), sarebbe la seconda stella e sarebbe il sorpasso sul Milan nell’albo d’oro. Di motivazioni ce ne sono un’infinità, ma a conti fatti la questione è una: stasera si può scrivere la storia. E rendere indimenticabile una data che già diciassette anni fa si colorò di tricolore.

Milan-Inter, il derby scudetto

IL TRIONFO CHE SERVE – Per arrivare al meglio alla stracittadina, Simone Inzaghi ritrova capitan Lautaro Martinez e Benjamin Pavard dopo la squalifica. Questo fa sì che l’unico vero dubbio sia quello tra Matteo Darmian e Denzel Dumfries sulla destra, perché per il resto la formazione è fatta. Non solo: era già definita da una settimana. Con l’unica assenza di Juan Guillermo Cuadrado, come confermato ieri, ben sapendo però che in stagione il colombiano è stato una comparsa. Nel Milan Stefano Pioli sa di essere quasi al passo d’addio, vuole evitare l’umiliazione del sesto derby perso di fila e dei rivali di sempre che festeggiano: per questo pensa a qualche sorpresa in formazione. Segui su Inter-News.it per tutta la giornata le ultime notizie sulla sfida. Dalle 19 il vero countdown a Milan-Inter: collegamenti in diretta con l’inviato allo stadio, interviste pre/post e LIVE della partita, trasmessa in diretta TV e streaming.