Milan-Inter, derby fondamentale per la classifica. Quasi quanto l’ultimo

Milan-Inter è il grandissimo derby in programma stasera alle ore 20.45 per chiudere la dodicesima giornata di Serie A. Sfida di alta classifica al Meazza, che potrà dire tanto in chiave titolo.

90′ FONDAMENTALI – Sì, il derby Milan-Inter è decisivo e chi dice di no mente. I sette punti di distacco dopo sole undici giornate, con in mezzo il Napoli che giocherà alle 18 contro il Verona, lo rendono per forza tale. Conta poco il fatto che non si sia nemmeno a un terzo di campionato, stasera la classifica può prendere una piega ben decisa. L’Inter non deve perderlo, perché andare a -10 (da una o forse due squadre) sarebbe una batosta pesante, ma vincendolo riaprirebbe tantissimi discorsi. Finora il duo di testa ha tenuto un ritmo folle, dieci vittorie e un pareggio, togliere l’imbattibilità in Serie A al Milan aiuterebbe a levare un po’ di entusiasmo dai rossoneri. Non vale quanto quello dello scorso febbraio, finito 0-3 con una manifesta superiorità nerazzurra, ma il valore di questa stracittadina è altissimo lo stesso.

SCELTE CHIAMATE – Difficile che per Milan-Inter ci siano sorprese di formazione. Simone Inzaghi ieri ha detto che deciderà in mattinata, ma alcune scelte appaiono già delineate. Fra queste il ritorno della coppia formata da Edin Dzeko e Lautaro Martinez, nonostante il Toro sia a secco da un mese e Joaquin Correa sia reduce da una doppietta con il Milan come vittima preferita. Potrebbe essere l’ora di Hakan Calhanoglu, uno dei grandi ex, ma occhio ad Arturo Vidal che è in gran forma. Stefano Pioli punta su Zlatan Ibrahimovic e sostituirà Theo Hernandez squalificato (vedi articolo). Segui su Inter-News.it per tutta la giornata le ultime notizie sulla sfida. Dalle 19.30 il vero countdown a Milan-Inter: collegamenti in diretta, interviste pre/post e LIVE della partita, trasmessa in diretta TV e streaming (vedi articolo).