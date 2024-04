Milan-Inter, il derby si arricchisce di un particolare in più

Stasera alle 20.45 si gioca la partita delle partite: il derby Milan-Inter decisivo per vincere il campionato. Attenzione però, perché c’è un elemento aggiuntivo da tenere in considerazione per la stracittadina.

L’EVENTO – Milan-Inter può far partire la festa. Una vittoria della capolista nel derby chiuderebbe il discorso tricolore con sei giornate d’anticipo, risultando anche il titolo della seconda stella. E questo ormai lo sanno tutti, a prescindere dalla fede calcistica. Sia Stefano Pioli, con sorprese, sia Simone Inzaghi, con il programma definito, stanno vivendo le ultime ore prima di arrivare al Meazza per la stracittadina. Ma c’è un elemento in più.

Milan-Inter e la variabile “impazzita”

LA CARATTERISTICA ESTERNA – A Milano sta piovendo. Da più ore. E questo può diventare un fattore non di secondo piano per stasera, sia in vista della partita sia in caso di festa al triplice fischio. Il meteo prevede che il maltempo non si fermi, ma continui prima, durante e dopo il derby. Sarà quindi un Milan-Inter bagnato: qualcuno ricorderà che un tricolore con la pioggia si è già festeggiato, nel 2018 col famoso pomeriggio di Parma e la vittoria per 0-2 all’ultima giornata. Ma stasera è ovviamente un’altra storia. Anche perché si gioca a Milano, dove i festeggiamenti in una partita a San Siro (come è questo Milan-Inter, seppur in “trasferta”) mancano addirittura dal 1989.