Milan-Inter, decisivi i duelli a distanza! Ecco i quattro confronti chiave – TS

Milan-Inter sarà un match deciso dai duelli. È questa l’opinione dell’edizione odierna di Tuttosport, che analizza i quattro confronti chiave della sfida di questa sera

CONFRONTI – In Milan-Inter saranno decisivi i duelli a distanza. È questa l’opinione dell’edizione odierna di Tuttosport, che individua quattro confronti chiave che saranno decisivi nella stracittadina di questa sera. Quello sui gol coinvolge Lautaro Martinez da una parte e Leao dall’altra: l’argentino ha iniziato alla grande il campionato con 3 gol in 4 partite. Meno scoppiettante invece, l’inizio del portoghese, autore di una prova decisiva solo contro il Bologna. A centrocampo sfida a distanza fra De Ketelaere, nuovo acquisto rossonero e Calhanoglu, che certamente non avrà un’accoglienza positiva dal pubblico che sarà in maggioranza rossonero.

DUELLI – Avranno il compito di arginare le sortite offensive le due colonne difensive delle rispettive squadre: Tomori da una parte e Skriniar dall’altra. L’Inter non può fare a meno dello slovacco, come dimostrato dalla strenua resistenza sul mercato agli assalti del PSG. Importante anche il duello a centrocampo fra Barella e Tonali: il centrocampista ex Cagliari è reduce da una prestazione super contro la Cremonese. Il mediano del Milan, invece, ha iniziato con il freno a mano tirato, complice un infortunio.

Fonte: Tuttosport – Stefano Scacchi