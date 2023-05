Milan-Inter, D’Ambrosio e Gosens monitorati: certezze su uno − Sky

Meno due a Milan-Inter. Arrivano aggiornamenti ad Appiano Gentile per quanto riguarda D’Ambrosio e Gosens. Inzaghi recupera quasi sicuramente uno dei due

ULTIME − Milan e Inter alle prese con qualche acciacco fisico in vista della semifinale d’andata di Champions League. Se per Rafael Leao, le chance sono al ribasso (vedi articolo), in casa nerazzurra sono sotto osservazione Danilo D’Ambrosio e Robin Gosens. Come riferisce Andrea Paventi, in collegamento su Sky Sport 24, ottime possibilità per il jolly campano. Dovrebbe essere convocato e ci sarà. Quanto al tedesco, rimangono ancora dei dubbi: fondamentali i prossimi due allenamenti.