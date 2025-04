Milan-Inter, Correa più di Arnautovic! La probabile formazione di Inzaghi – TS

Questa sera alle ore 21 ci sarà Milan-Inter, semifinale d’andata della Coppa Italia. Joaquin Correa è favorito su Marko Arnautovic per un posto in attacco, la probabile formazione di Simone Inzaghi per Tuttosport.

PROBABILE – Le rotazioni continuano e Simone Inzaghi non fa cambi sotto questo punto di vista. Tutto prosegue come programmato prima dell’inizio di quest’ultima parte di stagione. Marko Arnautovic ha giocato con l’Udinese in campionato, mentre contro il Milan in Coppa Italia è il turno di Joaquin Correa. In Milan-Inter il Tucu aiuterà Marcus Thuram, che dovrà prendersi grandi responsabilità considerata l’assenza del suo compagno di reparto Lautaro Martinez. A destra Matteo Darmian riceve la conferma, ma occhio perché a partita in corso è molto probabile un minutaggio più alto per Nicola Zalewski rispetto all’ultimo turno di campionato. Dietro si muoverà Yann Bisseck, che darà riposo a Benjamin Pavard. In difesa con il tedesco ci saranno Stefan de Vrij, tornato dall’infortunio, e Alessandro Bastoni invece proveniente dalla squalifica scontata con l’Udinese. L’altra novità riguarda il centrocampo: out Henrikh Mkhitaryan, in Davide Frattesi. Con lui Nicolò Barella e il solito Hakan Calhanoglu, che non avrà ricambi. Di seguito la probabile formazione di Simone Inzaghi per Milan-Inter.

Milan-Inter, la probabile formazione di Inzaghi

Inter (3-5-2): Sommer; Bisseck, de Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Frattesi, Dimarco; Thuram, Correa.

fonte: Tuttosport