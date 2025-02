Milan-Inter, Conceicao prepara uno “scherzo” a Inzaghi? Due soluzioni inattese!

Sergio Conceicao deve fare i conti con qualche problema di troppo, tra infermeria e mercato. Per questo in Milan-Inter l’allenatore potrebbe optare per delle soluzioni alternative che rischiano di cogliere di sorpresa Simone Inzaghi.

LA DIFESA – Alla vigilia di Milan-Inter, in programma domani a San Siro alle ore 18.00, arrivano delle particolari indicazioni sulle possibili scelte di Sergio Conceicao. A riferirle è Beppe Di Stefano, nel corso del collegamento con Sky Sport 24: «Le condizioni dei due centrali di difesa, Thiaw e Gabbia, non sono ancora ottimali. Questo vuol dire che saranno disponibili ma probabilmente non ci sarà la titolarità. Li pensiamo ancora in fase di verifica. In quel caso due le soluzioni: o Tomori titolare insieme a Pavlovic, oppure Walker con Gimez come terzino destro».

Le possibilità sul tavolo di Conceicao alla vigilia di Milan-Inter

L’ATTACCO – Le alternative inedite di Conceicao non concernano solo la difesa. Anche in attacco l’allenatore potrebbe scegliere di cogliere di sorpresa Inzaghi secondo il giornalista: «Le certezze sono le solite: Leao e Pulisic davanti e credo Abraham. Nel secondo tempo di Zagabria, per la prima volta quest’anno, Conceicao ha schierato Leao come prima punta, per non dare punti di riferimento. Quest’esperimento non ha portato ottimi frutti ma il ragazzo si è trovato comunque bene in quella posizione. Chissà che magari non possa essere una delle carte a sorpresa del derby, magari aggiungendo Chukwueze sulla destra. Il primo derby dell’anno lo ha vinto il Milan, con la sorpresa della doppia punta Abraham e Morata dall’inizio. La seconda partita l’ha vinta in rimonta e anche in quel caso c’erano praticamente due punte in campo. Chissà che non possa essere questa la soluzione, chiaramente con uomini e dimensione tattiche differenti».