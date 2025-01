Milan-Inter, Conceicao recupera due calciatori offensivi (tra cui un big)

Milan-Inter, derby di ritorno del campionato di Serie A 2024-2025, si disputerà il 2 febbraio. Quando mancano meno di 10 giorni al match, il tecnico rossonero Sergio Conceicao può beneficiare del recupero di due giocatori offensivi, compreso un titolare indiscusso del reparto avanzato.

IL PUNTO – Milan-Inter sarà l’occasione per i nerazzurri di invertire una tendenza inaspettata a inizio stagione. Dopo le due sconfitte in altrettante sfide disputate in stagione, entrambe maturate negli ultimi minuti, il club meneghino è consapevole del fatto di non dover abbassare la soglia dell’attenzione se intende portare a casa il risultato auspicato. Ecco che, per il match contro i cugini del 2 febbraio, ci si aspetta una prestazione da “Inter scudettata” che possa consentire di non perdere terreno in classifica dal Napoli.

Milan-Inter, due recuperi per Conceicao

LE ULTIME – Per il terzo derby stagionale Conceicao potrà contare su Christian Pulisic e Samuel Chukweuze, entrambi pienamente recuperati dai rispettivi problemi fisici. L’americano partirà sicuramente dal primo minuto, avendo l’auspicio di siglare il terzo gol consecutivo in un derby. L’Inter, dal canto proprio, guarda alla sfida con la speranza di poter recuperare Francesco Acerbi, Yann Bisseck, Hakan Calhanoglu e Joaquin Correa.

LA CONVINZIONE – Di questi, è ipotizzabile la titolarità del primo e del terzo, a patto che le condizioni lo permettano. Le difficoltà fisiche incontrate da due dei pilastri dell’Inter scudettata hanno impedito al tecnico Simone Inzaghi di attuare pienamente le rotazioni in difesa e a centrocampo. Ora lo sguardo è però rivolto al futuro. Con la consapevolezza che avere quei due al meglio sia un importante punto di partenza nel percorso verso il raggiungimento degli obiettivi stagionali.