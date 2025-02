Milan-Inter, Conceicao prepara un esordio. Emergenza dietro – CdS

La squadra rossonera è in un momento di emergenza totale, soprattutto per quanto riguarda il reparto arretrato. Sergio Conceicao prepara un esordio in Milan-Inter secondo il Corriere dello Sport.

MERCATO – Il Milan solo ieri ha fatto il suo primo allenamento a pochi giorni dal derby contro l’Inter. Sergio Conceicao sta vivendo un vero e proprio momento da incubo, perché il mercato va oltre l’impegno di domenica. Alvaro Morata aspetta il via libera per andare al Galatasaray, Francesco Camarda per finire in prestito al Monza. A questi si è aggiunto ieri sera Fikayo Tomori, che dovrebbe presto diventare un giocatore del Tottenham in Premier League.

Milan-Inter, le probabili scelte di Conceicao

DISPONIBILI – Nonostante questo il difensore inglese sarà titolare con Pavlovic al centro della difesa. Malick Thiaw tornerà probabilmente ad allenarsi con il gruppo oggi, ma non sarà pronto per la titolarità. Sulla fascia è pronto l’esordio di Kyle Walker appena arrivato dal Manchester City. A centrocampo mancherà lo squalificato Youssouf Fofana: dal primo minuto obbligati Yunus Musah, Tijjani Reijnders e Ismail Bennacer. Davanti Rafael Leao e Christian Pulisic avranno la precedenza su tutti gli altri. Alvaro Morata rimarrà fuori, al suo posto Tammy Abraham.

fonte: Corriere dello Sport – Antonello Gioia