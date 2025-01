Milan-Inter, Chiffi l’arbitro per la 23ª giornata di Serie A: le designazioni

Milan-Inter si giocherà domenica 2 febbraio alle 20:45 allo Stadio San Siro: l’AIA ha appena comunicato l’arbitro. Questa la designazione per la partita, insieme a quelle per le altre sfide del turno di campionato: per il derby ci sarà Daniele Chiffi della sezione di Padova.

Assistente AVAR: Doveri Di seguito, oltre l’arbitro di Milan-Inter, le designazioni arbitrali delle altre partite della ventitreesima giornata di Serie A. Il turno avrà inizio venerdì 31 gennaio e si concluderà lunedì 3 febbraio. PARMA – LECCE Venerdì 31/01 h.20.45 SOZZA PASSERI – ROSSI L. IV: ARENA VAR: GHERSINI AVAR: GUIDA MONZA – H. VERONA Sabato 01/02 h.15.00 MASSA ALASSIO – ZINGARELLI IV: PRONTERA VAR: SERRA AVAR: LA PENNA UDINESE – VENEZIA Sabato 01/02 h.15.00 MARIANI SCATRAGLI – GARZELLI IV: TREMOLADA VAR: MARINI AVAR: DOVERI ATALANTA – TORINO Sabato 01/02 h.18.00 PICCININI BERCIGLI – BAHRI IV: PERENZONI VAR: PEZZUTO AVAR: DI PAOLO BOLOGNA – COMO Sabato 01/02 h.20.45 MASSIMI LO CICERO – MORO IV: DIONISI VAR: MAZZOLENI AVAR: GUIDA JUVENTUS – EMPOLI h.12.30 ZUFFERLI MONDIN – MOKHTAR IV: PERRI VAR: CAMPLONE AVAR: MARINI FIORENTINA – GENOA h. 15.00 COLLU TOLFO – DEI GIUDICI IV: SANTORO VAR: GARIGLIO AVAR: PATERNA ROMA – NAPOLI h. 20.45 FABBRI BINDONI – TEGONI IV: FELICIANI VAR: MERAVIGLIA AVAR: ABISSO CAGLIARI – LAZIO Lunedì 03/02 h. 20.45 MANGANIELLO BERTI – CIPRESSA IV: MONALDI VAR: PATERNA AVAR: ABISSO