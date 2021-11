Milan-Inter, chi al posto di Theo Hernandez? Tre soluzioni per Pioli – Sky

Milan-Inter è la sfida in programma domenica alle ore 20.45, valida per la dodicesima giornata di Serie A (QUI le ultime sui nerazzurri). Secondo Peppe Di Stefano, inviato di Sky Sport a Milanello, Pioli ha ancora qualche dubbio da sciogliere con diverse soluzioni

DUBBI E SOLUZIONI – Milan-Inter si avvicina e anche Stefano Pioli, così come Simone Inzaghi, si trova a dover ancora sciogliere qualche dubbio: «Sulla formazione siamo più o meno sulla solita, restano forse 2/3 dubbi che Pioli chiarirà entro domani. Il primo è il terzino sinistro, dove ci sono tre soluzioni: o gioca Ballo-Touré che è l’alternativa ideale a Theo Hernandez, ma è reduce da un problema alla caviglia sinistra. La seconda soluzione è Kalulu a sinistra oppure Calabria a sinistra con Kaluku a destra. Poi giocheranno Kjaer e Tomori in difesa. In mezzo Kessié e Tonali favoriti con Bennacer che prova a scalzare uno dei due ma le gerarchie sono queste al momento. In attacco il dubbio è su chi giocherà sulla trequarti dietro a Ibrahimovic con Saelemaekers a destra e Leao a sinistra: giocherà uno tra Brahim Diaz, apparso ancora non al meglio e Krunic», queste le ultime di Peppe Di Stefano.