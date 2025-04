Milan-Inter, nuova chance per Correa? Probabile formazione – Sky

Milan-Inter si disputerà domani 2 aprile alle ore 21 allo Stadio San Siro: di seguito gli ultimi aggiornamenti in merito alla formazione di Simone Inzaghi.

LA SFIDA – Milan-Inter è un match valido per l’andata delle semifinali di Coppa Italia. L’inviato di Sky Sport Matteo Barzaghi ha ricostruito la situazione in casa nerazzurra in vista del quarto derby stagionale: «C’è un dubbio in porta: dovrebbe giocare Josep Martinez, ma Sommer ha delle possibilità. In difesa dovrebbe toccare a Bisseck, con Acerbi e Bastoni titolari. A centrocampo dovrebbe giocare Calhanoglu, chiamato agli straordinari in Campionato a causa della squalifica di Asllani, con Barella e Mkhitaryan. Non so se Dimarco farà subito due partite da titolare, dopo il rientro dall’infortunio, per cui Carlos Augusto ha delle chances in vista della sfida contro la formazione rossonera. In attacco do per scontato che Thuram giocherà titolare, con Correa favorito su Arnautovic in base al diverso minutaggio dei due contro l’Udinese».

Milan-Inter, la formazione dei nerazzurri risente dei problemi nel reparto offensivo

INFORTUNI – Barzaghi ha poi proseguito: «Inter in emergenza in attacco. Lautaro Martinez è fuori, Thuram non è in condizioni fantastiche, Arnautovic e Correa devono essere bravi a farsi trovare pronti. Per l’Inter è forse più importante la gara contro il Parma che la semifinale di Coppa Italia, anche se un derby è sempre un derby. A Parma la formazione nerazzurra non potrà sbagliare, mentre contro il Milan avrebbe il ritorno per provare a recuperare».

Inter (3-5-2): Martinez; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Correa. Allenatore: Simone Inzaghi.