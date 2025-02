Milan-Inter, Calhanoglu titolare o dalla panchina? Le ultime – Sky

Le ultime su Calhanoglu in vista di Milan-Inter, derby sempre speciale per il turco. Arrivano aggiornamenti sulla sua presenza.

ULTIME – Verso Milan-Inter, derby in programma domani alle ore 18. I nerazzurri vanno a caccia della prima vittoria stagionale contro il Milan, dopo le due sconfitte consecutive: la prima in campionato nel girone di andata e la seconda in finale di Supercoppa italiana a Riad. Simone Inzaghi ha parlato sia in conferenza stampa che su Sky Sport aggiornando anche sulle condizioni di Hakan Calhanoglu, il grande ex della partita. Il turco sarà regolarmente a disposizione del tecnico, dopo aver saltato praticamente un mese di partite. Come lui ci sarà anche Francesco Acerbi. Ma la curiosità ricade appunto sul turco. Sarà titolare in Milan-Inter di domani a San Siro?

Calhanoglu dalla panchina per Milan-Inter

DALLA PANCHINA – Al momento, Calhanoglu non dovrebbe partire titolare, ma si accomoderà in panchina. A riferirlo i colleghi di Sky Sport. Inzaghi, infatti, dovrebbe preferire Kristjan Asllani. Calhanoglu però potrà aiutare i suoi dalla panchina e a partita in corso. Il suo recupero per questo inizio di febbraio è fondamentale anche perché, dopo aver affrontato il Milan, l’Inter sfiderà due volte la Fiorentina (il 6 per riprendere la partita di Firenze interrotta per il malore di Edoardo Bove a dicembre) e poi quella di ritorno (il 10 al Meazza).