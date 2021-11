Milan-Inter, Calhanoglu nettamente favorito! Inzaghi dà fiducia a Darmian

Milan-Inter è la sfida in programma domani alle ore 20.45, valida per la dodicesima giornata di Serie A. Inzaghi non ha dato molte anticipazioni sulla formazione che manderà in campo, facendo però capire di avere qualche dubbio soprattutto in mezzo (QUI la sua conferenza stampa). Intanto c’è un favorito

UN BALLOTTAGGIO – Milan-Inter è il derby in programma domani alle ore 20.45, valevole per la dodicesima giornata di Serie A. Simone Inzaghi si porta ancora dietro qualche dubbio di formazione, ma il più è ormai stato deciso. Il ballottaggio è quello in mezzo per il ruolo di terzo di centrocampo accanto agli intoccabili Marcelo Brozovic e Nicolò Barella. Da una parte Hakan Calhanoglu, grande ex del match e dall’altra Arturo Vidal, reduce da una grande prestazione in Champions League.

SCELTE FATTE – Il tecnico nerazzurro non ha dato alcuna anticipazione ma al momento il turco, che con lo Sheriff ha riposato, è nettamente favorito sul cileno. Per quanto riguarda il resto della formazione, difesa confermatissima con Handanovic in porta e davanti a lui il trio Bastoni, de Vrij e Skriniar. In mezzo Barella e Brozovic e uno tra Calhanoglu e Vidal mentre sugli esterni Inzaghi conferma Darmian, titolare anche in Europa mentre sulla corsia sinistra ritorna dal 1′ Perisic; in attacco pochi dubbi: Dzeko e Lautaro Martinez.