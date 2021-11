Milan-Inter, Calhanoglu in vantaggio su Vidal! Lato sinistro scelto – Sky

Milan-Inter è la sfida in programma domenica alle ore 20.45, valida per la dodicesima giornata di Serie A. Secondo quanto rivelato da Paventi, inviato per Sky Sport 24 ad Appiano Gentile, Inzaghi si porta dietro un paio di dubbi ma un’idea di formazione c’è già

DUBBI – Milan-Inter è la sfida in programma domenica alle ore 20.45, big match della dodicesima giornata di Serie A. Secondo Andrea Paventi, Simone Inzaghi deve ancora sciogliere un paio di dubbi: «Un paio di dubbi Inzaghi se li porta dietro, anche se a oggi un’idea di formazione ce l’ha. I dubbi riguardando il terzo di centrocampo: al momento è favorito Calhanoglu, anche se Vidal ha fatto molto bene in Champions League. Poi c’è sempre uno che balla come terzo di difesa o quinto di centrocampo, vale a dire Dimarco ma i favoriti sul lato sinistro sono Bastoni e Perisic. Davanti la coppia titolare sarà Lautaro Martinez-Dzeko ma gli altri due stanno bene».