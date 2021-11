Milan-Inter, Calhanoglu favorito su Vidal. Perisic titolare a sinistra – CdS

Milan-Inter è in programma questa sera alle 20:45. Per il Derby Inzaghi punta su Hakan Calhanoglu a centrocampo. Perisic titolare a sinistra

LE SCELTE – Milan-Inter è in programma questa sera alle 20:45. Si tratta di un crocevia fondamentale per i nerazzurri che, reduci da due vittorie consecutive in campionato, vogliono accorciare il distacco in classifica sui rossoneri. In vista del Derby, a centrocampo, Inzaghi dovrebbe puntare su Calhanoglu, preferito a Vidal, accanto a Brozovic e Barella. In difesa, davanti ad Handanovic, agiranno Skriniar, de Vrij e Bastoni. Sulle corsie esterne pronti Darmian a destra e Perisic a sinistra. In attacco pronti Lautaro Martinez ed Edin Dzeko.

Fonte: Corriere dello Sport