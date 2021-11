Milan-Inter, Calhanoglu favorito a Vidal: la probabile formazione – CdS

Milan-Inter tutti gli uomini a disposizione per Simone Inzaghi in vista del derby di domani. A centrocampo un solo dubbio tra Calhanoglu e Vidal. Ecco la probabile formazione dei nerazzurri secondo il Corriere dello Sport.

PROBABILE FORMAZIONE – Milan-Inter, giorno di riposo ieri per i nerazzurri allenati da Simone Inzaghi. dalla trasferta di Transinistra la squadra è atterrata alle 5:15 di mattina, poi i giocatori hanno domito ad Appiano Gentile. Al risveglio, si sono sottoposti a massaggi e sono tornati dalle rispettive famiglie. In vista della sfida di domani, tutti a disposizione per il tecnico piacentino, che sceglierà l’undici migliore da mandare in campo, considerando anche il turnover delle ultime partite. Rispetto la sfida di UEFA Champions League, difatti, in campo dovrebbe rivedersi Hakan Calhanoglu al posto di Arturo Vidal. Il turco, dunque, al momento è il favorito per giocare contro la sua ex squadra. Tutto confermato davanti al capitano Samir Handanovic. Sulla fascia destra pronto Darmian, mentre a sinistra torna Ivan Perisic al posto di Federico Dimarco. Attacco confermato con Edin Dzeko e Lautaro Martinez.

Di seguito la probabile formazione dell’Inter secondo il Corriere dello Sport (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Dzeko, Lautaro Martinez.

Fonte: Corriere dello Sport