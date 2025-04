Milan-Inter, Bisseck in difesa! Verso la panchina un titolarissimo – Sky

Bisseck verso una maglia da titolare per Milan-Inter. Inzaghi oggi lo ha provato in allenamento e il tecnico nerazzurro ne dovrebbe cambiare 5 rispetto alla partita contro l’Udinese. La probabile formazione per il derby.

DI NUOVO IN CAMPO – Domani la squadra di Simone Inzaghi sarà di nuovo pronta a scendere sul prato di San Siro per un’altra decisiva sfida per le sorti della stagione. Milan-Inter, in programma alle ore 21.00 di mercoledì, richiede ai nerazzurri un ulteriore sforzo: chiudere positivamente la prima delle due semifinali significherebbe mettere un’ipoteca importante sul prosieguo in Coppa Italia. Non sarà, però, un’impresa semplice considerando gli infortuni, le assenze e i tanti impegni: per questo le scelte di Inzaghi dovranno essere mirate ed oculate. Il tecnico interista ne dovrebbe cambiare cinque rispetto alla vittoria per 2-1 contro l’Udinese in campionato. Si va verso la riconferma di tre “riserve”: Matteo Darmian, Davide Frattesi e Carlos Augusto.

La probabile formazione per Milan-Inter di Inzaghi: cinque cambi

LA SFIDA – Per Milan-Inter un dubbio in porta: dovrebbe giocare Josep Martinez, ma Sommer ha delle possibilità. In difesa dovrebbe toccare a Bisseck, con de Vrij e Bastoni titolari. A centrocampo dovrebbe giocare Calhanoglu, chiamato agli straordinari in campionato a causa della squalifica di Asllani, con Barella e Frattesi. Sulle corsie, Darmian non si tocca e Carlos Augusto è in vantaggio su Dimarco. In attacco per scontato Thuram titolare, con Correa favorito su Arnautovic in base al diverso minutaggio dei due contro l’Udinese.

(3-5-2): Martinez/Sommer; Bisseck, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Frattesi, Carlos Augusto; Correa. Thuram.