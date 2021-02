Milan-Inter, l’avversario: già quattro sconfitte per Pioli, nel 2021

Stefano Pioli Milan

Oggi alle 15 si giocherà Milan-Inter, derby di ritorno valido per la ventitreesima giornata di Serie A. Ecco come ci arrivano gli uomini di Pioli.

FRENATA – Milan-Inter di oggi non sarà un derby decisivo per lo scudetto. Al massimo deciderà chi sarà la capolista della Serie A, almeno per la prossima giornata. Tuttavia, i rossoneri ci arrivano nel momento peggiore da un anno a questa parte. Dall’8 marzo 2020 (Milan-Genoa 1-2), ultima partita prima del lockdown, Stefano Pioli aveva perso una sola gara nel 2020, lo 0-3 casalingo contro il Lille. Nel 2021, invece, sono già quattro le sconfitte rossonere. Prima contro Juventus e Atalanta in campionato, poi in Coppa Italia proprio contro l’Inter, grazie alla meravigliosa punizione al 97′ di Christian Eriksen. Infine, il 2-0 in casa dello Spezia della scorsa settimana.

SCORE – E a pesare non sono solo le quattro sconfitte nel giro di un mese. In queste gare, il Milan ha segnato appena due gol, subendone addirittura dieci. Numeri poco confortanti, soprattutto dopo l’ultima gara, il 2-2 di Europa League in casa della Stella Rossa. Il derby non sarà decisivo per le sorti finali del campionato: tuttavia arriva nel momento più difficile per la squadra di Pioli. Che, comunque vada, dovrà preparare anche il ritorno contro i serbi (giovedì 25), per tentare l’assalto agli ottavi di Europa League.