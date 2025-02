Milan-Inter, Abraham dal 1′? Dubbio difesa: probabile formazione

Tra meno di 24 ore ci sarà Milan-Inter, derby della Madonnina valido per la ventitreesima giornata di campionato. Conceicao ragiona sulla formazione. Abraham dovrebbe giocare dall’inizio. Poi un dubbio in difesa. La probabile formazione per Milan-Inter.

LE ULTIME – Verso Milan-Inter, partitissima della ventitreesima giornata di Serie A. Un derby fondamentale per entrambe le squadre: da un lato i rossoneri, reduci dalla clamorosa sconfitta di Zagabria che li ha fatti scivolare ai playoff di Champions League e in piena rivoluzione sul mercato; dall’altro i nerazzurri, che volano sulle ali dell’entusiasmo e vogliono il riscatto dopo i due derby persi all’andata e in finale di Supercoppa italiana. Simone Inzaghi ha un solo vero dubbio di formazione da sciogliere che riguarda la regia e aspetta allo stesso tempo il via libera per avere Nicola Zalewski (ragazzo già a Milano). Quanto a Conceicao, i dubbi sono più di uno. In primis in attacco. Dopo l’addio di Alvaro Morata verso il Galatasaray, il favorito sarebbe Abraham per giocare dall’inizio, ma occhio a possibili sorprese, come Leao prima punta e l’inserimento di un altro esterno d’attacco. Intanto, il nuovo acquisto offensivo Gimenez sarà in tribuna. L’altro dubbio riguarda la difesa. Gabbia è acciaccato e quindi potrebbe giocare dall’inizio Pavlovic. Da capire se il serbo vincerà il ballottaggio. A destra, al posto del partente Davide Calabria, si prepara il neo-acquisto inglese Kyle Walker.

La probabile formazione di Conceicao per Milan-Inter

(4-3-3): Maignan; Walker, Tomori, Pavlovic, Theo Hernandez; Musah, Bennacer, Rejinders; Pulisic, Abraham, Leao.