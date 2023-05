Milan-Inter, 7 italiani in campo: Mancini e la Nazionale sorridono − TS

Questa sera andrà in scena il primo atto dell’Euroderby di Champions League tra Milan e Inter. In tanti seguiranno questa partita con molta attenzione e in particolare il Ct della Nazionale Roberto Mancini. Come riportato da Tuttosport saranno infatti 7 gli italiani che questa sera scenderanno in campo dal primo minuto.

VETRINA − L’attesa è finalmente giunta al termine e questa sera Milan e Inter si sfideranno nel primo dei due match valevoli per la finale di Champions League. Gli occhi di tutti saranno puntati sullo stadio San Siro e in particolare quelli del Ct della Nazionale italiana Roberto Mancini. Questa gara metterà infatti in mostra tanti calciatori che tutt’ora vestono o hanno vestito in passato la maglia azzurra. Come riportato da Tuttosport saranno 7 i protagonisti italiani che prenderanno il via già dal primo minuto.

MIlan-Inter, tanti italiani!

ITALIA – L’Inter tra i titolari vanta il gruppo di nazionali più nutrito con Matteo Darmian, 37 presenze, Francesco Acerbi 29, Alessandro Bastoni 17, Federico Dimarco 8 e Nicolò Barella con ben 43 gettoni in azzurro. Tra i nerazzurri ci sono anche Danilo D’Ambrosio e Roberto Gagliardini, che hanno vestito la maglia della nazionale in passato. Mentre Raoul Bellanova per ora è stato convocato solo in Under21. Nel Milan invece i titolari azzurri sono solamente due: Sandro Tonali con 14 presenze e Davide Calabria soltanto 7. In panchina ci saranno poi anche Tommaso Pobega con 3 presenze e Matteo Gabbia che fino ad ora ha militato solo in Under21. Il più presente con l’Italia milita però tra i rossoneri ed è Alessandro Florenzi che per 49 volte ha vestito la maglia azzurra.

