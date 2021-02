Milan-Inter, 23Âª giornata di Serie A: canale diretta TV e LIVE streaming

Milan-Inter, 23ª giornata di Serie A: canale diretta TV e LIVE streaming

Milan-Inter è in programma nel weekend. Si va in campo per la ventitreesima giornata di Serie A. Inter impegnata in trasferta, pur trattandosi del Derby di Milano. Ecco come, dove, quando e su che canale seguire in diretta TV e LIVE streaming la partita

PARTITA

Milan-Inter (23ª giornata del Campionato Italiano di Serie A 2020/21).

DOVE

Stadio “Giuseppe Meazza” in San Siro a Milano.

QUANDO

Domenica 21 febbraio 2021 a partire dalle ore 15.00.

DIRETTA TV

DAZN1 (Canale 209 di Sky), accessibile solo agli abbonati.

LIVE STREAMING

DAZN (sito ufficiale o app per dispositivi mobili), utilizzabile solo dagli abbonati alla piattaforma.

INFORMAZIONI SULLA PARTITA

SITUAZIONE IN CLASSIFICA – L’Inter di Antonio Conte affronta il derby da capolista con 50 punti dopo aver vinto contro la Lazio (vedi analisi tattica di Inter-Lazio, ndr). Il Milan dell’ex Stefano Pioli insegue a -1, avendo 49 punti. Questo Derby di Milano può far aumentare (+4 per l’Inter), confermare (+1 per l’Inter) o ribaltare (+2 per il Milan) il distacco in vetta tra le due squadre.

CONTENUTI INTER-NEWS.IT – Come di consueto, Inter-News.it coprirà l’evento nella sua totalità, dal pre-partita al post-partita. Seguite l’avvicinamento a Milan-Inter a partire da oggi, con le dichiarazioni degli allenatori (Conte LIVE, ndr) e degli altri tesserati alla vigilia, le probabili formazioni e tutte le altre informazioni utili.