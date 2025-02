Milan-Inter 1-1, sfortuna incredibile… MA CI PENSA DE VRIJ!

Termina 1-1 Milan-Inter, sfida valevole per la ventitreesima giornata di campionato. Ecco quanto successo nel secondo tempo della partita, dopo la prima frazione di gioco terminata con il punteggio di 1-0

TERZO GOL ANNULLATO – Nella ripresa l’Inter cerca fin da subito a recuperare il risultato e dopo un solo minuto è Thuram a recuperare palla e liberare Lautaro Martinez in area, con Maignan che interviene e devia con le gambe. Al 60′ altra occasione, Barella tocca per Thuram, appoggio dietro a Dimarco in area, ma la sua conclusione è troppo centrale e non va a impensierire il portiere avversario. Il gol arriverebbe però al 65′, se non ci si mettesse Chiffi di mezzo: Dumfries ruba palla sul fondo a Theo Hernandez, palla dentro per Lautaro Martinez che in diagonale infila Maignan, incredibilmente il direttore di gara annulla tutto per un fallo – inesistente – di Dumfries sul francese. Poi ci si mette anche la sfortuna: calcio d’angolo al 67′, Bisseck stacca perfettamente e schiaccia di testa, ma la sfera si spegne sul palo.

SFORTUNA INCREDIBILE – Nel finale l’Inter ci prova con tutte le forze, ma la sfortuna (o la fortuna del Milan) ci si mette ancora di traverso: calcio d’angolo, Thuram batte di piede da dentro l’area, ma la sfera va ancora a stamparsi contro lo stesso palo su cui era andata a finire la conclusione di Bisseck. Ed è incredibile ancora nel recupero, con il cross di Zalewski che finisce sulla testa di Dumfries e palla che va, incredibilmente, a sbattere ancora sullo stesso palo per la terza volta. Poco dopo altra azione dalla sinistra, Dumfries ci arriva sul secondo palo e Maignan in uscita devia in angolo.

PAREGGIO FINALE – Al 93′ finalmente gli sforzi dell’Inter ripagano: azione insistita, Bisseck ruba palla a Jimenez con Barella che trova un cambio di gioco morbido, Zalewski appoggia con il petto per Stefan de Vrij che a due passi dalla porta trova la conclusione che porta a un MERITATISSIMO pareggio. E termina così questo derby, pieno di grosse, grossissime emozioni.

MILAN-INTER 1-1

Gol: Reijnders al 45’+1, de Vrij al 90’+3