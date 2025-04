Milan-Inter 1-1, cinque dati statistici che potresti non sapere

MILAN-INTER 1-1: CURIOSITÀ E DATI STATISTICI DELLA PARTITA

3 – Quello di ieri sera è il terzo centro nel derby per Hakan Calhanoglu. Si tratta del primo gol su azione del turco contro il Milan, dato che le prime due reti contro i rossoneri sono arrivate su calcio di rigore.

4 – Il confronto dell’andata delle semifinali di Coppa Italia tra Milan e Inter è stato il quarto della stagione tra le due compagini. Nelle restanti occasione, 1 vittoria è andata ai rossoneri e 2 sono stati i pareggi finali.

71 – Sono 71 i match conclusisi in pareggio tra Milan e Inter. 91 i successi dei nerazzurri e 81 quelli dei rossoneri.

2 – L’esordio di Berenbruch in un derby di Milano non corrisponde a quello assoluto con la maglia dell’Inter. Il centrocampista italiano, infatti, ha avuto il suo battesimo in Prima Squadra in occasione del match di Champions League vinto dai nerazzurri contro il Feyenoord per 2-1.

12 – L’Inter va a segno in un derby contro il Milan da 12 partite consecutive. Eguagliato il record registrato dal 1954 al 1959.