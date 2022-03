Milan-Inter 0-0 al 45′, tutto ancora bloccato nel derby di San Siro

Termina il primo tempo di Milan-Inter sfida valevole per la semifinale d’andata di Coppa Italia (segui QUI la nostra live). Ecco quanto successo fin qui a San Siro, con le due squadre ancora incapaci di sbloccare il risultato.

RETI INVIOLATE – Primo tempo piuttosto frizzante quello tra Milan e Inter, con i rossoneri che vanno vicini al gol dopo pochi minuti su un errore in impostazione dei nerazzurri. Handanovic serve Brozovic pressato dall’uomo, la palla finisce sui piedi di Salemaekers che però non riesce a piazzare a porta libera, vedendosi respingere la conclusione da Handanovic. Anche i nerazzurri ci provano, andando a un passo dalla rete su cross di Ivan Perisic dalla sinistra: la sfera supera Maignan pronta per essere spedita in porta da Dzeko, ma Romagnoli lo anticipa sulla riga negando così al bosniaco la rete del vantaggio. Termina così a reti inviolate il primo tempo del derby a San Siro.

MILAN 0 – 0 INTER

MARCATORI: /

MILAN (4-2-3-1): 16 Maignan; 25 Florenzi, 23 Tomori, 13 A. Romagnoli (C), 19 Theo Hernandez; 79 Kessié, 4 Bennacer; 56 Saelemaekers, 33 Krunic, 17 Rafael Leao; 9 Giroud.

A disposizione: 1 Tatarusanu, 83 Mirante; 2 Calabria, 5 Ballo-Touré, 10 Brahim Diaz, 12 Rebic, 20 Kalulu, 22 Lazetic, 27 D. Maldini, 30 Meassias, 41 Bakayoko, 46 Gabbia.

Allenatore: Stefano Pioli

INTER (3-5-2): 1 Handanovic (C); 37 Skriniar, 6 de Vrij, 95 A. Bastoni; 2 Dumfries, 23 Barella, 77 Brozovic, 20 Calhanoglu, 14 Perisic; 9 Dzeko, 10 Lautaro Martinez.

A disposizione: 97 A. Radu; 5 Gagliardini, 7 A. Sanchez, 8 Vecino, 13 A. Ranocchia, 18 Gosens, 19 J. Correa, 22 Vidal, 32 F. Dimarco, 33 D’Ambrosio, 36 Darmian, 88 Caicedo.

Allenatore: Simone Inzaghi