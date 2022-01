Milan, Ibrahimovic migliora. Le ultime da Milanello – Sky

L’Inter domani inizierà la settimana di avvicinamento al derby. Ad Appiano Gentile, in attesa dei sudamericani, ritorna Simone Inzaghi negativizzato al Covid. Il Milan, come l’Inter, oggi si è concesso un giorno di riposo. Ecco le ultime dai rossoneri.

ULTIME – L’Inter comincerà domani la settimana di lavoro per il derby di sabato contro il Milan alle 18. Uno scontro diretto che potrebbe valere molto per la corsa scudetto e per iniziare al meglio il mese caldo di febbraio. I rossoneri, come l’Inter, si sono concessi un giorno di riposo a Milanello e Peppe Di Stefano, a Sky Sport 24, ha fatto il punto sulla squadra di Stefano Pioli. «Sarà il miglior Milan possibile. Pioli ritrova infatti a pieno regime sia Bennacer sia Kessie, tornati dalla Coppa d’Africa e ritrova anche Ibrahimovic. Lo svedese infatti sta meglio e oggi, nonostante il giorno di riposo, si è presentato assieme ad altri tre suoi compagni per allenarsi. Da capire l’impiego di Kessie che insidia Brahim Diaz sulla trequarti e potrebbe giocare lui in quel ruolo».