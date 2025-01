Milan, Gabbia in dubbio! Sorpresa Leao? La probabile formazione di Conceicao

Questa sera, il Milan di Sérgio Conceicao affronterà l’Inter nella finale di Supercoppa Italiana. Il tecnico portoghese cerca ispirazione dal successo ottenuto da Paulo Fonseca a inizio stagione, quando un 4-4-2 simile permise di battere l’Inter di Inzaghi. Con Gabbia ancora in dubbio e la possibile sorpresa legata a Rafael Leao, ecco la probabile formazione dei rossoneri.

MODULO FLESSIBILE – Il 4-4-1-1 del Milan scelto per stasera potrebbe trasformarsi in un più offensivo 4-2-3-1 durante le fasi di possesso palla, con Christian Pulisic pronto a muoversi tra le linee alle spalle di Álvaro Morata, unica punta di ruolo in formazione. Sulla sinistra dovrebbe agire Luis Jiménez, mentre Yunus Musah sarà schierato come esterno destro, garantendo corsa e copertura in entrambe le fasi di gioco. A centrocampo, Fofana e Reijnders formeranno la coppia centrale, mentre in difesa i titolari saranno Emerson Royal, Tomori, Thiaw e Theo Hernandez, con Mike Maignan a proteggere i pali.

INCOGNITE DI FORMAZIONE – Tra le notizie dell’ultima ora, il grande interrogativo del Milan è legato alla presenza di Rafael Leao. Il portoghese, reduce da un infortunio, si è allenato regolarmente con il gruppo negli ultimi giorni, ma non è ancora al massimo della forma. Conceicao potrebbe decidere di tenerlo inizialmente in panchina, riservandolo per un ingresso a gara in corso. Un altro dubbio riguarda Matteo Gabbia, che nei giorni scorsi è stato fermo per un’influenza. La sua disponibilità verrà valutata solo poco prima del match, e resta un’opzione sia per la panchina che per un eventuale impiego a sorpresa dall’inizio.

Milan, la probabile formazione di Conceicao contro l’Inter

Milan (4-4-1-1): Maignan; Emerson Royal, Tomori, Thiaw, T. Hernandez; Musah, Fofana, Reijnders, Jimenez; Pulisic, Morata.

In panchina: Sportiello, Torriani; Calabria, Pavlovic, Bartesaghi, Terracciano, Bennacer, Loftus-Cheek, Vos, Zeroli, Traoré, Leao, Abraham, Camarda, Jovic.