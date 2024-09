Milan, Fonseca vince contro il Venezia prima dell’Inter

Dopo un inizio di stagione complicato, con due pareggi e una sconfitta nelle prime tre giornate, il Milan di Paulo Fonseca ha conquistato la sua prima vittoria nel campionato di Serie A, sconfiggendo Venezia con un netto 4-0 a San Siro.

TROPPO FACILE – La gara si è subito indirizzata nel migliore dei modi per il Milan, che ha sbloccato il risultato dopo appena due minuti di gioco. È stato Theo Hernandez a portare in vantaggio i rossoneri con un inserimento fulmineo e un tiro preciso che non ha lasciato scampo al portiere del Venezia. Il Milan ha continuato a premere sull’acceleratore e, dopo soli 14 minuti dal primo gol, ha trovato il raddoppio con Fofana. Il match si è definitivamente chiuso tra il 25° e il 29° minuto, quando il Milan ha ottenuto due calci di rigore nel giro di pochi minuti. Il primo è stato trasformato con freddezza da Christian Pulisic, che non ha tremato dal dischetto e ha firmato il 3-0. Poco dopo, è stato Tammy Abraham a siglare il poker, anch’egli dagli undici metri.

Ora Liverpool e Inter nel derby

Per Paulo Fonseca, questa vittoria rappresenterà un’iniezione di fiducia dopo le tante critiche? Solo il tempo lo dirà. La squadra ha mostrato maggiore solidità difensiva e fluidità in attacco, ma lo ha fatto chiaramente con una formazione appena promossa in Serie A. Dall’altra parte, il Venezia ha faticato a contenere l’impeto rossonero, pagando caro l’approccio passivo e le disattenzioni difensive. La squadra lagunare, ancora a secco di vittorie in questo campionato, dovrà riorganizzarsi rapidamente per evitare di finire invischiata nella lotta per non retrocedere già nelle prime fasi della stagione. Il Milan adesso si appresta ad affrontare il Liverpool e successivamente l’Inter in campionato.

Gol: Theo Hernandez 2′, 16′ Fofana, 25′ Pulisic (R), 29′ Abraham (R)