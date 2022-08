Milan, Florenzi fuori nel derby. Ma prima dell’Inter arriva un terzino

Il Milan corre ai ripari dopo l’infortunio di Florenzi, che sarà costretto a stare fuori a lungo (vedi articolo). A tre giorni dal derby con l’Inter i rossoneri stanno chiudendo un nuovo acquisto.

LO STOP – L’infortunio muscolare (ai flessori della coscia sinistra, presumibilmente) per Alessandro Florenzi lo terrà fuori ben più dei tre giorni che mancano al derby contro l’Inter. Dovrebbero essere due i mesi d’assenza, ossia praticamente quasi tutto il 2022 complice la sosta per i Mondiali. Motivo per cui il Milan, a meno di ventiquattro ore dalla fine del mercato, si muove per sostituirlo. Dal Barcellona, anticipa Sky Sport, è in arrivo Sergino Dest. Questo si aggiunge ad Aster Vranckx, centrocampista preso dal Wolfsburg già stasera a Milano. Per Milan-Inter di sabato dovrebbero essere entrambi a disposizione di Stefano Pioli.