Milan fermato dall’Udinese e da Udogie! Ora palla all’Inter

Il Milan fa un altro pareggio e fra venti minuti tocca all’Inter. Con l’Udinese segna Rafael Leao, poi i rossoneri non fanno più nulla e pareggia Udogie in maniera contestata: è 1-1 il finale.

NUOVA OCCASIONE – Il Milan pareggia 1-1 con l’Udinese e adesso tutto è di nuovo nelle mani dell’Inter. Al 29′ Sandro Tonali serve Rafael Leao, che si libera in maniera considerata regolare di Rodrigo Becao (troppo molle) e davanti al portiere fa 1-0. I rossoneri però non fanno più molto altro, l’Udinese ha diverse occasioni senza riuscire a pareggiare. Una clamorosa a inizio ripresa, con Nahuel Molina che si invola ma anziché tirare solo davanti a Mike Maignan prova un inutile tocco in mezzo per nessuno. Proteste dei friulani, per un tocco di Fikayo Tomori su Beto al limite dell’area sul quale l’arbitro fa proseguire e il VAR non interviene. Ma al 66′ mischia in area a seguito di una rimessa, rovesciata di Roberto Pereyra e Destiny Udogie nell’area piccola da due passi mette in rete. Protesta il Milan, c’è un check per un possibile tocco di mano dell’autore del gol ma il VAR ritiene sia regolare. Da un’immagine il dubbio resta. Nel finale più occasioni per l’Udinese che per i rossoneri, Maignan salva nel recupero su Gerard Deulofeu. Al fischio finale proteste del Milan con l’arbitro.