Milan, due migliorano prima del derby con l’Inter! In attacco un favorito

L’1 settembre non è “solo” l’ultimo giorno di mercato, ma è anche l’anti-vigilia dell’importantissima sfida tra Milan e Inter a San Siro. Stefano Pioli, a corto di soluzioni in attacco contro il Sassuolo, secondo Sky Sport potrebbe presto recuperare due pedine fondamentali, anche se il favorito resta uno.

MIGLIORANO – Stefano Pioli prima della sfida con il Sassuolo ha deciso di lasciare a casa Ante Rebic e Divock Origi per alcuni problemi fisici. I due giocatori, che anche ieri si sono allenati a parte, sperano di recuperare per la sfida di sabato alle 18 contro l’Inter. Le condizioni dei due giocatori, secondo quanto riportato da Sky Sport, sono in leggero miglioramento, con l’ex Liverpool più “avanti”. Si attendono ulteriori novità dall’allenamento in programma solo oggi pomeriggio. Per una maglia da titolare, però, resta sempre in vantaggio Olivier Giroud.