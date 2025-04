Milan, in Coppa Italia Conceicao cambia: ma quanti dubbi per l’Inter! – TS

Sergio Conceicao è pronto a rilanciare e cambiare una serie di giocatori in Milan-Inter. Alla vigilia del derby d’andata di Coppa Italia, però, rimangono ancora molti dubbi per i rossoneri.

PREPARAZIONE – Inter e Milan mettono momentaneamente da parte il campionato per immergersi nella preparazione della semifinale d’andata di Coppa Italia. Le squadre arrivano dall’impegno di mercoledì (alle ore 21.00) con due stati d’animo diversi. I nerazzurri, pur costretti a particolari sforzi fisici, sono reduci dalla vittoria con l’Udinese, mentre i rossoneri dalla sconfitta in casa del Napoli. Proprio guardando alla formazione scesa in campo al Maradona, bisognerà aspettarsi una serie di cambi da parte di Sergio Conceicao per il derby di San Siro. L’edizione odierna di TuttoSport, infatti, avverte l’Inter di tutte le possibili soluzioni che l’allenatore del Milan sta prendendo in esame in questi giorni.

Conceicao cambia tanto ma restano molti dubbi: le probabili scelte rossonere per Milan-Inter di Coppa Italia

RIENTRI E DUBBI – In Milan-Inter si vedrà un undici diverso rispetto al campionato per Simone Inzaghi, ma anche per Conceicao dunque. L’allenatore rossonero, però, ha ancora molti dubbi da sciogliere reparto per reparto. Per quanto riguarda la difesa, il ballottaggio riguarda il ruolo di terzino destro: Walker attualmente è in vantaggio per una maglia da titolare rispetto a Jimenez. Altra incognita difensiva quella che vede protagonisti Thiaw o Tomori, con la probabile esclusione di Pavlovic tra le alternative dopo la prova non sufficiente col Napoli. È il primo ad avere più chance per partire dal primo minuto: tutto dipenderà dalla sua condizione dopo il virus intestinale che lo ha costretto a fermarsi in campionato. Quasi certa, invece, la presenza di Theo Hernandez a destra. A centrocampo si va verso la conferma di Fofana e Bondo, ma anche Musah potrebbe rientrare nelle rotazioni. Torna Rafael Leao sulla corsia offensiva di sinistra, dopo l’esclusione nell’ultima gara. Al suo fianco dovrebbero esserci Reijnders e Pulisic. In avanti, invece, è pronto a tornare anche Gimenez.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Walker/Jimenez, Gabbia, Thiaw/Tomori, Theo Hernandez; Fofana, Bondo (Musah); Pulisic, Reijnders, Leao; Gimenez

Fonte: TuttoSport – P. MAZZ.