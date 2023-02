Milan, contro l’Inter cinque assenze pesanti! Pioli recupera uno – CdS

Il Milan non avrà a disposizione ben cinque giocatori per il derby contro l’Inter. Secondo il Corriere dello Sport però Pioli recupera un elemento per la stracittadina di domenica

ASSENTI – Difficoltà per Stefano Pioli nel preparare l’imminente Inter-Milan. Il tecnico non avrà a disposizione diversi calciatori chiave. Oltre agli assenti di lungo corso Ibrahimovic, Maignan e Florenzi, non saranno del match Tomori e Bennacer. L’algerino si è sottoposto ieri agli esami di controllo che hanno evidenziato una lesione al bicipite femorale. Recupera invece Dest, assente contro il Sassuolo per affaticamento ma regolarmente a disposizione per il match contro l’Inter.

Fonte: Corriere dello Sport – a.vit