Milan in campo a due giorni dall’Inter: Pioli la prepara così

A due giorni dal derby Milan-Inter che potrebbe decretare la vittoria del ventesimo scudetto per i nerazzurri, i rossoneri scendono sul campo di allenamento. Ecco come prepara la partita a livello tattico Stefano Pioli

ALLENAMENTO – Dopo la sconfitta bruciante di giovedì a Roma che ha decretato l’eliminazione ai quarti di finale di Europa League, il Milan si concentra sul derby di lunedì a San Siro contro l’Inter. Per i rossoneri l’obiettivo è quello di non vedersi alzare lo scudetto in faccia dai nerazzurri, scenario che si avvererebbe in caso di una vittoria da parte della squadra di Simone Inzaghi. Sessione di allenamento, quindi, in casa rossonera, proprio per cercare di preparare al meglio la sfida in programma lunedì 22 aprile alle 20.45.

Milan-Inter, allenamento per i rossoneri: Pioli la prepara così

AL LAVORO – Stefano Pioli punta a concentrarsi parecchio sulla fase tattica, come da resoconto della seduta di allenamento odierna. Dopo il lavoro in palestra per la consueta attivazione muscolare, i giocatori del Milan sono usciti sul campo per terminare la fase di riscaldamento con esercizi atletici. Sessione che è poi proseguita con i giocatori impegnati in una serie di esercitazioni tecniche focalizzate sul possesso palla. Poi tanto lavoro sulla fase tattica, per poi concludere con la partitella a campo ridotto per preparare poi il duello di lunedì sera a San Siro contro l’Inter.

PROGRAMMA – Il programma di avvicinamento a Milan-Inter prevede un’altra seduta di allenamento nella giornata di domani per i giocatori rossoneri. Spazio poi alla conferenza stampa di Stefano Pioli in programma alle ore 14. Inevitabile prevedere quelli che potrebbero essere i temi che, più che concentrarsi sulla partita in sé, dovrebbero spaziare sull’eliminazione dall’Europa League, sulla possibilità dell’Inter di vincere il titolo e soprattutto sul futuro di Pioli stesso, ormai virtualmente un separato in casa fino al termine della stagione.