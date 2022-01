Milan, allenamento in vista del derby: in tre ancora in dubbio – Sky

Peppe Di Stefano, inviato di Sky Sport a Milanello, ha fatto il punto sull’allenamento del Milan in vista della sfida di sabato contro l’Inter. Ancora tre i giocatori in dubbio per Stefano Pioli, ovvero Zlatan Ibrahimovic, Frank Kessié e Fikayo Tomori.

ATTESA DERBY – Questi gli ultimi aggiornamenti da Milanello: «Il Milan si è allenato anche oggi sotto gli occhi di Maldini e Massara. Castillejo è stato uno dei primi a lasciare Milanello Non c’era Frank Kessié che rientrerà a Milano solo nelle prossime ore e già da domani farà parte del gruppo, ma bisogna ancora capire come sta dopo l’infortunio in Coppa d’Africa. I rossoneri stanno bene e stanno preparando al meglio il derby del prossimo sabato. Bisogna capire in che condizioni sarà Ibrahimovic, qualora non dovesse farcela ci sarà Giroud. Ma soprattutto è necessario valutare le condizioni di Tomori, perno fondamentale della difesa».